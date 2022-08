Dames maken gsm-tasjes van gerecycleerd materiaal met vzw Tek Stiel

Genk

In Shopping 2 in Genk kon je afgelopen weekend leren hoe je van gerecycleerd materiaal nieuwe stijlvolle producten kan maken, zoals bijvoorbeeld een gsm-tasje. “We willen vooral een nieuw leven geven aan producten die normaal bestemd waren om bij het vuilnis te belanden”, zegt Rita Vrancken van de vzw Tek Stiel. “We gebruiken hiervoor vooral textiel, maar ook koord of dekzeil. Met dat laatste gaan we iets nieuws doen. Wat juist, dat weten we nog niet, maar er zit heel wat potentieel in.”

De vzw Tek Stiel is niet alleen in Shopping 2 actief, maar ook op andere plaatsen. De groep stelt zich geregeld voor op evenementen of markten. Wie de vereniging wil leren kennen, kan hen volgen via hun Facebookpagina. cn