Juf Aafke schrijft vijfde kinderboek

Nieuwerkerken

Aafke Theunis uit Kozen heeft de smaak te pakken en haar tanden gezet in een nieuw kinderboek. De succesformule van de vorige boeken wordt herhaald: dochter Aafke schrijft, vader Patrick tekent. “Een kinderboek schrijven en uitgeven kost best wat tijd”, vertelt Aafke. “Dus toen mijn vorige boek eind vorig jaar verscheen, had ik al volop ideeën voor een nieuw boek. Ik heb eerst de tekst geschreven en dan aan papa voorgelegd. Die zag het opnieuw zitten om samen te werken en hij heeft alweer hele mooie tekeningen gemaakt.”

Het resultaat van deze familiale onderneming is het boek ‘De tandeloze haai’ geworden. “Een haai zonder tanden ziet er vreemd uit. Maar wie het verhaal leest, leert dat het de binnenkant is die telt en niet de buitenkant. Het boek is bedoeld voor jonge lezertjes of om voor te lezen. Dit is de eerste keer dat de tekst in rijmvorm heb geschreven, en dat lijken kinderen heel leuk te vinden. Voor volwassenen zit er ook een knipoog in verwerkt, met een mini-verhaaltje over een krab en een zeester. Omdat alles zich in de zee afspeelt, is het leuk dat het boek nog net in de zomer verschijnt”, zo besluit Aafke, die het boek zelf ook zal kunnen voorlezen. Binnenkort start immers het nieuwe schooljaar en Aafke is leerkracht bij de basisschool de Fruitboom in Sint-Truiden. Het boek is te koop bij Uitgeverij Het Punt en bij online boekhandels. len