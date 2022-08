Breese Scouts en Gidsen trakteren op gemoedelijke zomerdrink

Bree

De leden van de Scouts en Gidsen in Bree nodigden hun sympathisanten en buren van de Witte Torenstraat uit op een zomerdrink. “De laatste tijd kwamen enkele zomerkampen van jeugdverenigingen op een negatieve manier in het nieuws”, zegt hoofdleider Milan (links op de foto). “We willen gewoon eens tonen dat dit niet de dagelijkse realiteit is. Hier kan iedereen in een gemoedelijke sfeer van elkaars gezelschap en een streepje muziek komen genieten.” pabr