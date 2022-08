23ste herdenking van de crash van Britse bommenwerper in Kanne

Riemst

Meer dan 60 belangstellenden trotseerden vrijdag 19 augustus de regenbuien en dreigende hemel boven op de Tiendenberg in Kanne voor de jaarlijkse herdenking van de crash van de Britse Whitley-bommenwerper die daar precies 81 jaar geleden neerstortte nadat hij door de Duitsers werd afgeschoten. Daarbij kwamen de vijf bemanningsleden om. Eén van hen was sergeant Samuel Norcross. Op initiatief van zijn dochter Jacqui en haar in 2020 overleden echtgenoot William Gardinerwerd eind vorige eeuw een herdenkingsmonument opgericht vlakbij de plek van de crash. Daar vond de bloemenhulde plaats na toespraken van Ivo Thys, voorzitter van het Sgt. Norcrosscomité, schepen Peter Neven en Jacqui Norcross. Dat gebeurde in aanwezigheid van meerdere militairen, een afgevaardigde van de Duitse ambassade, volksvertegenwoordiger Johan Danen (Groen), een dozijn vaandeldragers en een vijftigtal sympathisanten. Na de plechtigheid boden Jacqui en dochter Jenny uit dankbaarheid een receptie aan voor de aanwezigen. (eva)