Oekraïense tieners leren Nederlands op zomerschool in Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem

De stad Dilsen-Stokkem organiseert deze vakantie voor het eerst een Zomerschool met Oekraïense tieners. “We zijn elke dinsdag en donderdag present in de sporthal om Nederlands te leren”, zegt Nikita Mosalenko (13). “Ik ben niet alleen, want Bogdan, Viktor, Anton, Violeta, Catharina en Anastasia zijn mijn medeleerlingen. Ik spreek nu woordjes Nederlands en kan al zinnen vormen. Op 1 september gaan we naar de school in Dilsen-Stokkem of naar PTS in Maasmechelen. Op PTS is er een onthaalklas voor ons.”

“Dilsen-Stokkem is een leuke stad”, vertelt Anastasia Kilba. “In Oekraïne woonde ik in Lviv. Wat het leukste is aan deze zomerschool? De gezellige leerkrachten. Echt top”, vindt Anastasia. “We brengen de tieners iets bij om hun verblijf in België aangenaam te maken”, zegt Marie-Paul Kubben van het begeleidingsteam. “We zijn vrijwilligers. Omdat er geen leerplan was, hebben we zelf een programma in elkaar gestoken. Blijkbaar genieten de tieners daarvan en dat doet ons deugd.” mmd