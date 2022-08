As-Niel United viert 5-jarig bestaan

As

Vijf jaar geleden fuseerden As VV en Niel SK tot As-Niel United en dat werd afgelopen zondag uitgebreid gevierd. Gelukkig was ook de zon van de partij, waardoor er al vroeg veel volk de weg vond naar de Melkerijstraat. Naast wedstrijdjes waarbij kinderen hun ouders uitdaagden voor een duel was er ook een heuse galawedstrijd tussen oud-spelers van Niel SK en As VV. Tussendoor waren er tal van activiteiten voor jong en oud, waarbij een hapje en een drankje natuurlijk niet mochten ontbreken. geva