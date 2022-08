Paula is 100: “Elke dag in de voormiddag een pintje bier”

Bilzen

In Grote-Spouwen werd afgelopen week feest gevierd ter ere van de 100ste verjaardag van Paula Mercken. Paula wordt geboren in de Grammastraat bij Pempkes. “We waren thuis met 5 kinderen, vier meisjes en een jongen”, vertelt de eeuwelinge. Als derde oudste gaat Paula tot 14 jaar naar school in Tongeren bij de Benedictinessen. “Daarna ben ik thuis beginnen helpen op de boerderij van mijn ouders op de Schaliënwinning.” Als prille twintiger leert Paula haar toekomstige kennen op de plaatselijke dorpscrochet. “Ik heb met Gustaaf destijds gedanst tijdens de feesten in de wei. In 1947 zijn we getrouwd.”

Omdat ze beiden zijn opgegroeid tussen het vee, bouwen ze dan ook al snel hun eigen boerderij uit. “Ik heb altijd graag in de buiten gewerkt. Gustaaf bewerkte de akkers, ik bekommerde me om de koeien en de varkens”, lacht de kranige 100-jarige. Het koppel krijgt drie kinderen. Het is een leven vol hard werken. “Vroeg uit de veren en altijd bezig. Behalve de zorg voor de kinderen, zorgde ik ook voor de inwonende ouders en een nonkel. Voor iedereen was er een plekje in huis.” Paula staat bekend als een bezige bij, ze is graag tussen de mensen. Als ze 22 jaar geleden weduwe wordt, is dat een harde klap.

“Samen met mijn twee zussen heb ik vele uitstapjes gemaakt en natuurlijk waren en er de kinderen en hun kroost”, aldus Paula. De eeuwelinge woont nog zelfstandig en kan rekenen op vele helpende handen. “Ik lees graag de krant en op televisie kijk ik dagelijks naar Jeroen Meus en Blokken.” Of ze nog een tip heeft om 100 te worden? “Hard werken en elke dag in de voormiddag een pintje drinken”, lacht Paula. “Maar vooral tevreden zijn. Want een tevreden hart is een doorlopend feest.” joge

Paula Mercken Geboren in Grote-Spouwen (14/08/1922)Echtgenoot : Gustaaf Hardy († 2000)Kinderen : Marie-Louise Hardy (73), Benny (70), Annelies (65)£Kleinkinderen : Peter (51), Filip (50), Steven (40), Robby (45), Pieter (39), Stijn (40), Sofie (37)Achterkleinkinderen : Danté (19), Elias (18), Sebastiaen (14), Lennert (15), Zander (13), Noë (9), Emma (4 maanden)