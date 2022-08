Groot deel van Cypriotische “gouden paspoorten” waren voor “illegale naturalisaties”

Een groot deel van de zogenaamde gouden paspoorten die EU-lidstaat Cyprus van 2007 tot 2020 heeft uitgedeeld kwamen terecht bij mensen die zo illegaal de Cypriotische nationaliteit verkregen. Dat blijkt maandag uit overheidsonderzoek. In totaal kregen in die dertien jaar 3.517 mensen en 3.810 van hun familieleden het Cypriotische staatsburgerschap. De verantwoordelijken voor dit paspoortprogamma moeten ter verantwoording geroepen worden, besluit het onderzoek.

Wie zo’n gouden paspoort wou, moest minstens 2,5 miljoen euro investeren. Zo’n paspoort gaf aanvragers bovendien de mogelijkheid om vrij rond te reizen in de Europese Unie, wat Nicosia eerder al op zware kritiek kwam te staan uit Brussel. Verschillende Russische oligarchen maakten gebruik van deze regeling. Veel van die oligarchen moesten hun Cypriotisch paspoort intussen al inleveren.

De toekenning van het paspoort was op zich niet illegaal, maar in een reportage van nieuwszender al-Jazeera was te zien hoe hooggeplaatst overheidspersoneel hier te werk ging. De parlementsvoorzitster moest in de nasleep van die reportage al ontslag nemen - er was te zien hoe ze een geïnteresseerde zakenman, volgens al-Jazeera een Chinees met een crimineel verleden - beloofde zijn verzoek te “regelen”.

Volgens de Cypriotische president Nikos Anastasiades leverden de documenten 9,7 miljard euro op, geld dat onder meer dringend nodig was door de ernstige financiële crisis van het land in 2013.

Ook in Malta en Bulgarije werd de techniek toegepast. Ook zij zetten er, onder druk van de Europese Commissie, al een punt achter.