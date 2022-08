Britse advocaten gaan voor onbepaalde tijd in staking voor meer loon

De advocaten staken sinds eind juni om de week. Ze nemen ook geen nieuwe zaken aan en nemen geen cliënten over van overbelaste collega’s. In de eerste 19 dagen van de staking, tussen 27 juni en 5 augustus, werden volgens de regering 6.235 rechtszaken onderbroken. Nu stemden ze met een grote meerderheid (1.808 op 2.273 stemmen) voor een staking van onbepaalde duur.

De CBA eist een loonsverhoging van 25 procent voor de advocaten. Het ministerie van Justitie had een voorstel op tafel gelegd om eind september de lonen met 15 procent te verhogen, maar daarmee ging de beroepsvereniging niet akkoord. Het voorstel geldt namelijk niet voor al opgestarte zaken en het zal dus nog jaren duren vooraleer de advocaten ook echt meer loon zien. Eind april was er in de rechtbanken in Engeland en Wales een achterstand van 58.271 zaken die nog voor de rechter moesten verschijnen.

Volgens CBA zien advocaten hun reële lonen al jaren dalen en worden nieuwkomers afgeschrikt door die lage lonen. Het ministerie van Justitie laakt dan weer dat slachtoffers door de staking nog veel langer moeten wachten op gerechtigheid .