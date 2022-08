Cas (9) en Vico (11) uit Tessenderlo fietsen Vredesfietsroute in Ieper

Afgelopen week trokken de broers Cas (9) en Vico (11) Janssens met hun moeke en vake naar de Westhoek om het oorlogsverleden te bezichtigen. En hoe kan je dit beter dan met de fiets. De jongens tonen al een tijdje interesse in beide wereldoorlogen en wilden dit alles eens van kortbij zien. Dus stelde vake voor om dit per fiets te ontdekken.

Met de fietsen op de trein, wat ook al een hele belevenis is, vertrokken ze richting Diskmuide. Daar maakten ze een korte fietstocht naar de IJzertoren en de Dodengang. Vandaar ging het met de fiets naar Ieper. Onderweg werd er natuurlijk even halt gehouden aan de kerkhoven die ze passeerden en ook een terrasje onderweg hoorde erbij. In Ieper namen ze om 20 uur deel aan de herdenkingsceremonie The Last Post. “Dat was heel indrukwekkend, vooral de 56.000 namen in de muren gebeiteld”, vertelt Cas.

Na een nachtje in een B&B bezochten ze het museum in Ieper om nadien de vredesfietstocht, een fietstocht van 45 km langs de verschillende grote kerkhoven, af te malen. Vico was het meest onder de indruk van het Tyne Cot Cemetery met de muur waar 33.783 namen op de halfcirkelvormige muur staan. Maar ook het Canadees gedenkteken ‘The Brooding Soldier’ trok zijn aandacht. “We hebben daar letterlijk en figuurlijk op Canadese grond gestaan”, voegt Vico eraan toe. Na hun tweedaagse tocht in ‘Flanders Fiels where the poppies blow’ namen ze de trein huiswaarts. “Een boeiende en leerrijke trip”, besloten de broers.