Buren van Kerkhofstraat weer aan het feest

De impact van corona op de contacten tussen buren blijkt enorm te zijn. Vóór corona werden er in As jaarlijks 22 of 23 straatfeesten opgezet. Het is blijkbaar geen sinecure om die traditie weer op te pikken. Maar de Kerkhofstraat wilde niet bij de pakken blijven zitten.

Het was 14 augustus om zes uur 's avonds. Een loden hitte hing over de straat. Niettemin verschenen de buren aan het poortje. Het waren Dirk Ketsman, Rina Hurkmans en Nicole Peeters die het smeulende vuur weer tot leven brachten. Het lukte, de respons was naar wens. De gastheer en gastvrouwen brachten heel wat delicatessen aan in de mediterrane tuin bij Dirk en Rina: een aperitief, een voorgerecht en een grote pan paella. Tijdens het eten en drinken werden weer heel wat nieuwtjes en opinies gedeeld over het dorpsleven met zijn vele verenigingen. As blijft een dorp met een sterke sociale cohesie.