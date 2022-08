Gilde der Loonse Wynluyden opent wijnterras

De Wijngilde van Borgloon bestaat uit een groep van gedreven wijnliefhebbers onder leiding van voorzitter Christophe Janssens. Eenmaal per jaar wordt de wijngaard van het kasteel De Clee in Kuttekoven opengesteld voor het grote publiek. Het kasteel De Clee dateert uit 1907. In samenspraak met kasteelheer Arthur Broux plantte de gilde der Loonse Wynluyden een wijngaard aan in 2010. De gilde zorgt voor het onderhoud van de wijngaard en de vinificatie van de druiven. Tijdens dit open terras konden de aanwezigen genieten van een rondleiding in de wijngaard en proeven van de heerlijke plaatselijke wijnen, pinot blanc, chardonnay, grillo en bubbels. Voor de hongerige magen was en assortiment hapjes voorzien.