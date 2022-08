Alain (60) fietst 600 kilometer in 30 uur voor Kom op tegen Kanker

Alain Vankerkom doet het weer. Vorig jaar fietste hij 500 kilometer in 24 uur, dit jaar doet Alain hier nog twintig procent bovenop. Hij fietste maar liefst 600 kilometer in 30 uur. Een mooie prestatie voor Kom Op Tegen Kanker en een gigantische prestatie voor iemand die deze week 60 wordt.

Alain is lid van Den Hobbelige Stop, een groep van geëngageerde mannen en vrouwen die al verschillende jaren acties op touw zet voor Kom Op Tegen Kanker. Fietsen is hierbij de rode draad en Maaseik is de thuishaven van de club. Vorig jaar haalden ze ruimschoots het startkapitaal bijeen om met drie ploegen deel te nemen aan De 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Daar komt dankzij de actie van Alain een kleine 2.500 euro bij. Het zijn vrienden en kennissen die zijn heroïsche tocht sponsoren.

600 kilometer in 30 uur afleggen met de fiets betekent dat je ook ’s nachts moet fietsen en dat bleek het moeilijkste stuk. Bovendien speelde de regen parten. Bijna drie uur in de regen fietsen is op zich niet erg, wel de daarmee gepaard gaande afkoeling. In Maaseik is Alain bekend als de filmprogrammator bij Achter Olmen. Er waren dan ook veel collega’s van het cultuurcentrum die hem stonden op te wachten bij zijn aankomst in Aldeneik, waar Alain opgroeide. “Ik fiets voor iedereen die van dichtbij of veraf ooit te maken krijgt met kanker en in het bijzonder voor Paul, een vriend uit ons fietsteam die al jaren tegen de ziekte vecht”, zegt Alain. “Hij weigert op te geven en daar heb ik echt bewondering voor.”