Accordeola maakt muzikale reis naar Oostenrijk

“Vrijdagavond hadden wij een eerste optreden in Stockach. De sfeer zat er meteen in, zeker toen wij de laatste 3 liedjes speelden met de plaatselijke blaaskapel. Wij hadden meteen ter plekke een fanclub die daarna naar elk concert kwam luisteren. Zaterdag traden wij op aan het terras in Hexenkessel in Bach voor de langskomende wandelaars, die meteen een pauze inlasten om te komen luisteren en dat met als achtergrond een geweldig uitzicht naar het dal. Zondag was er ambiance bij de buurtbewoners van een van onze leden Jaak en Mieke en dinsdagavond sloten wij af met een geweldig concert in Laterndl in Grunau bij Elbingenalp. Wij hebben met zijn allen geweldig genoten en hopen over jaren weer terug te kunnen keren voor een nieuwe muzikale uitstap.”