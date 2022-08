Samana Zonhoven Centrum naar grotten van Kanne

“In de kille grotten stonden vier begeesterde gidsen klaar om ons door de grotten te leiden”, vertellen de Saman-leden. “Aan de hand van voorbeelden vertelden de gidsen hoe de mergelblokken vroeger werden uit de berg gezaagd of gehouwen. En zo zijn er 16 km gangen ontstaan. Aan de hand van tekens en geschriften hebben ze kunnen achterhalen dat de arbeiders hard moesten werken voor een klein loontje. Verder was er nog een champignonkwekerij. Ook konden we het blokkenbier proeven. Het was wel leerrijk om te horen hoe de werken uitgevoerd werden.”