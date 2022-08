Wedstrijd voor niet-schutters bij schutterij van Rotem

Bij de drietallen werd de strijd gewonnen door het drietal van Ellen Jonck. Zij mogen de wisselbeker voor een jaar in hun ploeg houden. Bij de individuelen was het (prins) Raf Zontrop die de titel op zijn naam mag zetten. Bij de jeugd, met de windbuks, was het een strijd tussen acht ingeschreven schutters die voor de zege schoten. Uiteindelijk was het Cedric Vanoppen die het meeste bollekes raak trof. De tweede plaats werd gedeeld door Kallista Zontrop en Tibo Timmermans . We kunnen dus spreken van een geslaagde uitgave met schitterend weer.