Maria Koningin van de Hemel pronkt weer in kapel Peperstraat in Diepenbeek

Naar traditie werd er ook dit jaar weer een kapelletje gerestaureerd door de Heemkundige Kring in samenwerking met het gemeentebestuur. Dit keer was de kapel in de Peperstraat aan de beurt. Op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart werd het kapelletje officieel ingehuldigd.

Eeuwenlang spelen kapellen en kapelletjes een prominente rol in het leven van onze voorouders. En die rol blijkt nog lang niet uitgespeeld. Op 1 mei 2002, twintig jaar geleden, werd het kapelletje aan de kastanjeboom tegenover de Aldi gerestaureerd. Sindsdien is het een traditie dat de Heemkundige Kring in samenwerking met het gemeentebestuur elk jaar een van deze kapelletjes (klein erfgoed) in ere herstelt op 15 augustus, het feest van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.

In 2022 werd de kapel in de Peperstraat door de werkgroep kapellen van de Heemkundige Kring gerestaureerd. Ondervoorzitter van de Heemkundige Kring Armand Mesotten heette iedereen welkom en zorgde voor een terugblik naar de geschiedenis van dit kapelletje door Yvonne Dewarier, werd de kapel door pastoor Ludo Vaes gezegend. De viering werd opgeluisterd door de Koninklijke harmonie de Stroobanders en afgesloten met de samenzang van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Het kapelletje is momenteel eigendom van Annie Eersels en werd jaren lang verzorgd door Pierre en Lisa Dardenne-Eersels (Annie en Lisa Eersels op foto). Alle aanwezigen kregen een frisdrank aangeboden.