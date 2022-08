ZinInZang sluit tiende seizoen succesvol af

Op 11 juli sloot ZinInZang in CC De Kimpel haar tiende seizoen af met 350 aanwezigen. Met acht acteurs, zangers en muzikanten brachten ze een uniek en gevarieerd programma in het kader van Vlaanderen Feest. In die tien seizoenen hebben duizenden enthousiastelingen meegezongen. Met de komst van enkele bijkomende vrijwilligers start ZinInZang in september aan haar elfde seizoen.

Met het einde van het cultureel seizoen 2021-2022 sloot ZinInZang ook zijn 10de seizoen af. In de loop van deze 10 seizoenen hebben duizenden aanwezigen Nederlandstaligen liederen uit het collectieve geheugen gezongen. De teksten werden allemaal geprojecteerd. "Op 11 juli hebben we in CC De Kimpel met 350 aanwezigen het seizoen dan afgesloten", klinkt het. "Ter gelegenheid van Vlaanderen Feest organiseerde ZinInZang een bijzondere en originele avondeditie met als thema 'ZinInZang zoekt de Vlaming – Dorpsgenoot en wereldburger'. Met unieke en prachtige teksten en natuurlijk veel meezingers en ZinInZang-plezier."

Werkten als acteur, zanger en muzikant mee aan deze editie: Willy Appermont, Jos Roofthooft, Stijn Moekaars, Luk Voncken, Liliane Wilms, Tonny Appermont, Geroen Rubens en Reinhilde Bovend’aerde. Het talrijk opgekomen publiek genoot met volle teugen. Daarna volgde een welverdiende rustperiode. Intern werd de taakverdeling gereorganiseerd. Nu neemt ZInInZang de draad weer op. Ze beginnen met een video van meezingliederen. Het eerstvolgende live-event komt eraan in oktober. Donderdag 6 oktober om 14 uur ontvangen ze weer alle enthousiaste liefhebbers in JC De Bilding op de site van De Kimpel. Luk Vonken en Tonny Appermont zoeken samen met het meezingende publiek vrolijke noten in de herfst. Liedjes uit de oude doos, onsterfelijke evergreens, mooie chansons… alles komt aan bod.

Alle info en meezingvideo's zijn te vinden via www.zininzang.be of www.zininzang.wordpress.com