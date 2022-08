Okra Eksel op bezoek bij de alpaca’s in Kaulille

“Bij aankomst worden we verwelkomd door de eigenaar met een tas koffie en een lekker stukje appeltaart”, klinkt het bij de Okra-leden. “Na het filmpje over het bedrijf kregen we nog een rondleiding in de stallen en de weide. Vol vuur werd er verteld over het bedrijf en de alpaca's, je zou er zo eentje mee naar huis nemen. Daarna brachten we aan de overkant nog een bezoekje aan de kunsttuin Vaesen en fietsen we weer enthousiast richting Eksel. Iedereen vond dat het goed was.”