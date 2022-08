GEPROEFD. Vergeet Nduja: wij kregen hemelse gerechten en wijntjes voorgeschoteld in Le Ciel

Bistrot of bistro? In het Frans allebei correct, maar in het Nederlands is alleen de tweede schrijfwijze toegestaan. Bij La Butte aux Bois koos men voor de spelling in de taal van Marianne, met als grafisch detail een accent circonflexe op de o. Een verwijzing naar de Franse basis van de keuken van Pieter Beurskens. “Escoffier met een eigentijdse twist”, knipoogt hij. De 46-jarige Bilzenaar van Maastrichtse origine deed ervaring op in bekende huizen als Scholteshof, Mardaga, La Feuille d’Or, De Barrier en Saint-Paul. Daarna stond hij achttien jaar achter het fornuis van Het Magazijn in Bilzen.

LEES OOK. Bij dit Truiense kasteel geniet je van een zesgangendiner terwijl je sterren spot in een feeërieke dome

“Het was nu of nooit om van lucht te veranderen”, bekent Pieter. Hij maakte tabula rasa met de Italiaans getinte kaart van de vorige chef en gaf er zijn eigen signatuur aan met klassiekers als zeetong meunière, steak tartare, mosselen en lamskroon. Wij opteerden voor het viergangenmenu (75 euro) met telkens twee mogelijkheden voor het voor-, tussen- en hoofdgerecht.

© Luc Daelemans

We gingen van start met een van onze préférés: tataki van tonijn met een salsa van mango, ananas, puntpaprika, sesamzaadjes en koriander. Mooi geschroeid aan de buitenkant, donkerroze aan de binnenkant, evenwichtig gekruide salsa. Hemels gerecht. Het vervolg: twee gebakken coquilles op een bodem van lamsoor en een sweet soy sauce van het Rotterdamse bedrijf Tomasu, de enige Europese microbrouwerij van sojasaus. Een schot in de roos.

Het hoofdgerecht dan. Een ferme moot snoekbaars met een brandade van prei, sjalot en rivierkreeft en een beurre blanc met graanmosterd. Lekker! We sloten af met een al even smakelijk dessert: een crèmeux van witte chocolade en passievrucht op een biscuit van kokos. Bovenop een homemade madeleine, ernaast een crumble van passievrucht. Je hoeft geen zoetebek te zijn om van zo’n bord te genieten. De selectie van drie kazen lieten we links liggen, maar we twijfelen er niet aan dat we ook daarmee een goede keuze zouden gemaakt hebben. Ze worden immers geleverd door Limburger Freddy Hendrick: ook bekend als ‘Freddy Fromage’, een van de beste affineurs van het land.

Het substantief bistronomie werd bedacht voor bistro’s waar je betaalbaar en gastronomisch kan eten. Vaak is die verhouding niet in evenwicht, maar dat geldt niet voor Le Ciel.

© Luc Daelemans

Waarom hier uit eten?

1. De naam Le Ciel verwijst naar de hoge glazen koepel die voor een royale lichtinval zorgt. Het is maar een van de opmerkelijke interieurelementen, zoals een moswand in diverse kleuren groen en een zeldzame collectie edelstenen en mineralen.

2. Bij zonnig weer worden de tafels op het buitenterras gedekt. Daar heb je een fraai zicht op de tuin en vijver. Achteraf kan je terecht in buiten- of binnenbar Papillon. Mr. Smith, een van de bekendste bartenders van Nederland, shaket er cocktails.

3. Imposante wijnkaart. We dronken vooraf een glas Ruinart, het oudste nog bestaande champagnehuis. Daarna kozen we een fles wit van Yves Cuilleron (Les Vignes d’à Côté, druif marsanne). Prachtige bourgogne.

© Luc Daelemans

Praktisch

Adres

Paalsteenlaan 90, Lanaken

Open

ma-zo 12 en 18 uur (bites & drinks 12-21 uur)

Info

www.labutteauxbois.be089/73.97.70