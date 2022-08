Ondanks opeising, toch wilde theorieën over moord op Daria Doegina: “Ze stal geld van Marine Le Pen”

De moordaanslag op Daria Doegina , de dochter van de Russische ultranationalist Alexander Doegin, is opgeëist door het Nationaal Republikeinse Leger. Maar niemand kent die organisatie. Zo overleven ook andere theorieën: dat Daria vermoord is omdat ze geld stal van de Franse politica Marine Le Pen, of dat Poetin zelf achter de aanslag zit. Rusland-kenner Ria Laenen doet dat niet compleet als fictie af.