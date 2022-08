Quick brengt eigen limited edition nagellak op de markt

Fans betalen in de webshop zes euro voor een limited edition nagellak. De lakjes zijn ook beschikbaar in een setje van twee of drie flesjes. Of de lak sneldrogend (lees: quick) is, staat er niet bij vermeld. Wil je je nagels nog meer pimpen? Dat kan. De keten lanceert namelijk ook vellen met kleine stickers in de vorm van de letter Q.

De fastfoodketen is niet de enige die uitpakt met draagbare merchandise. Ook de Nederlandse tak van McDonald’s gooit het over een gelijkaardige boeg. Die lanceerde vorige week een collectie sieraden met onder meer oorringen in de vorm van frietzakjes. De sieraden zijn niet te koop, louter te winnen als klanten helpen om zwerfvuil rond de restaurants te voorkomen. Bezoekers die hun afval tot 12 september in de speciale gouden afvalbakken werpen, maken er kans op.