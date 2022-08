Akelige verrassing voor Will Smith en zoon wanneer ze tarantula in hun woning opmerken: “We verkopen het huis” — © Instagram - Will Smith

Will Smith en zijn zoon Trey kregen afgelopen weekend af te rekenen met een akelige verrassing. Een video die de Amerikaanse acteur postte op zijn Instagram-profiel toont hoe een grote tarantula in zijn woning rondliep. “Dat is een verdomd grote spin”, zei Will terwijl hij uit schrik op een stoel ging staan.

Al snel krijgt zijn zoon de twijfelachtige eer om de vogelspin te vangen. “Komaan, je bent jong en sterk”, aldus Will. “Jij kan een spinnenbeet verdragen.” Uiteindelijk kwam er alsnog teamwerk aan te pas: nadat Trey een glas boven de tarantula had geplaatst, schoof Will een blad papier onder de spin. “Dit is de grootste spin die we ooit in ons leven hebben gezien”, vertelde de zoon. Waarna Will nog met een grapje op de proppen kwam: “We verkopen het huis.”

bekijk ook

Will Smith te gast op huwelijksfeest Adil El Arbi en Loubna Khalkhali in Tanger

(kmlo)