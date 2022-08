Supermarkt wordt door minstens honderd plunderaars tegelijk overvallen: “Niets werd gespaard”

Van een 7- Eleven in Los Angeles is er afgelopen maandag niets gespaard gebleven. Een grote menigte - van minstens honderd mensen - had zich buiten de winkel verzameld om gezamenlijk de winkel te beroven. De groep bestormde vervolgens de winkel en ging met sigaretten, lotjes, voedsel en zelfs de kassa aan de haal. De politie is ondertussen op zoek naar alle daders en verzoekt iedereen uit de buurt om de plunderaars te identificeren.