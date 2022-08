Pas getrouwd: Sanne en Roy in Riemst

Riemst

Heynen Roy (33) uit Zichen, vrachtwagenchauffeur bij BMS Groep Bilzen

Festjens Sanne (29) uit Membruggen, poetsvrouw in Riemst

Kinderen: Rosa (2)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Het was Sanne die enkele jaren geleden het initiatief nam en Roy een berichtje stuurde waarna al snel een eerste ontmoeting volgde. Daar sloeg de vonk meteen over en op Valentijnsdag 2021 vroeg Roy Sanne ten huwelijk. “Vandaag is het zover. Een echt sprookje”, vertelt de bruid. (eva)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken