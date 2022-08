Pas getrouwd: Peter en Hubertine in Maaseik

Maaseik

Peter Bellemans (52) uit Sint-Truiden, is werkloos als invalide

Hubertina (Tiny) Vandewal (43) uit Bree, volgt een opleiding tot verpleegkundige aan het PIVH in Hasselt

Kinderen: Jonathan (24), Celeste (23) en Xena (10)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “29 jaar geleden zagen wij elkaar in Opitter en het was liefde op het eerste gezicht. Wij wonen nu in Opoeteren en zijn heel gelukkig met onze drie kinderen en twee kleinkinderen”, klinkt het (roma)

