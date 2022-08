DILSEN-STOKKEM

Wim Cuypers (36) uit Stokkem, winkelverantwoordelijke bij ICT & Telenet center AUVA Maasmechelen.

Evy Peeters (35) uit Rotem, opvoedster bij Zorggroep Arum in Stokkem.

Kinderen: Liam (3) en Adam (2).

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar 20 jaar geleden leren kennen via gezamenlijke vrienden in de badmintonclub en zijn negen jaar samen. We wonen in Rotem.” (mmd)

