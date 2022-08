Elise Mertens springt naar 32e plek op WTA-ranking, David Goffin blijft steken op 62e ATP-plek

Medvedev houdt aan de kop van het ATP-klassement de Duitser Alexander Zverev achter zich, die sinds zijn zware enkelblessure op Roland Garros revalideert. De Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz volgen als derde en vierde. De Griek Stefanos Tsitsipas, verliezend finalist in Cincinnati maar boeman in de halve finales van Medvedev, gaat twee plaatsen vooruit tot nummer vijf.

De Serviër Novak Djokovic blijft status quo als zesde. De Kroaat Borna Coric, de verrassende winnaar van het prestigieuze toernooi in Cincinnati, gaat liefst 123 plekken vooruit tot nummer 29.

LEES OOK. Borna Coric spoelt blessureleed door en boekt mooiste carrièrezege in Cincinnati tegen Tsitsipas

Goffin heeft er na zijn kwartfinale op Wimbledon weer enkele moeilijkere weken opzitten en verloor in Washington, Montreal, Cincinnati (nadat hij zich door de kwalificaties spartelde) en afgelopen nacht in Winston-Salem telkens zijn eerste partij van het hoofdtoernooi. De Luikenaar blijft wel 62e. Zizou Bergs (-1) is Belgiës nummer twee op plaats 155. Michael Geerts (-2) staat 233e, Kimmer Coppejans (+2) 312e.

Mertens schuift op

De US Open, waarvan de kwalificaties deze week van start gaan, staan voor de deur en de WTA-ranking telt aan kop geen wijzigingen. Swiatek houdt bovenaan de Estse Anett Kontaveit en Griekse Maria Sakkari achter zich. De Spaanse Paula Badosa en Tunesische Ons Jabeur maken de top vijf vol. Slechts een verandering in de top tien: de Wit-Russin Aryna Sabalenka stijgt naar nummer zes en ruilt van plaats met de Roemeense Simona Halep (7e).

Mertens verloor afgelopen week in de achtste finales op het WTA 1.000-toernooi van Cincinnati van de Française Caroline Garcia, na eerder nog een mooie zege tegen de Tsjechische voormalig nummer één van de wereld Karolina Pliskova. Garcia stoomde als kwalificatiespeelster door naar de zege en stijgt in het klassement met achttien plekken tot plaats 17. De Limburgse gaat een plaats vooruit tot nummer 32. In de dubbelranking rukt Mertens (+2) weer op naar de tweede plaats achter de Amerikaanse Cori ‘Coco’ Gauff

Alison Van Uytvanck, die sukkelt met de rug en al even aan de kant staat, blijft Belgiës nummer twee als 42e. Maryna Zanevska (-1) volgt als 98e, Greet Minnen (0) als 109e en Ysaline Bonaventure (-2) als 151e.