Bilzen

Tommy Collas (41) uit Hoeselt, projectleider bij G&D Energy

Ilse Daniëls (36) uit Diepenbeek, medisch secretaresse

Kinderen: Irne (10) en Thebe (12)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zagen elkaar voor het eerst op de kermis in Vliermaal en later is in het Karrewiel in Hoeselt de vonk overgeslagen. We zijn nu 17 jaar samen”, vertelt het gelukkige koppel. (joge)

