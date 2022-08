Hasselt

Laurens Dekker (24) uit Waalwijk, magazijnier bij Servilux in Hasselt

Carolien Cans (28) uit Landen, bediende bij Servilux in Hasselt

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Nee, niet bij Servilux”, lacht het stralende paar. “Maar wel op het werk. Vier jaar geleden werkten we allebei voor Call Excel in Sint-Truiden en daar is de vonk overgesprongen.” (raru)

