Lege tank in brand bij IKO Sales International in Ham: sluit ramen en deuren

Bij IKO Sales International in Ham is maandagmorgen een lege opslagtank in brand gevlogen. Het bedrijf waar bitumen worden verwerkt, kon de situatie snel onder controle krijgen. De brandweer heeft de tank gekoeld en alles afgeblust. Ondanks dat de brand onder controle is, is er toch sprake van rookhinder. De brandweer verzoekt daardoor om ramen en deuren gesloten te houden.

Bij IKO Sales International aan de Truibroek in Ham produceren ze shingles voor dakbedekking. Eén van de basisgrondstoffen voor de productie van de shingles is bitumen. De opslag van deze gebeurt in verscheidene opslagtanks. Bitumen is een stroperige vloeistof die op aardolie gebaseerd is. Het is een vrij brandbaar. “Maandagmorgen schoot de vlam in een lege tank geschoten. Het bedrijf heeft meteen gereageerd door af te blussen met stoom. De witte rook die kon worden opgemerkt, dat was dus stoom”, zegt de brandweerofficier.

Brandweer Noord-Limburg had de situatie snel onder controle, maar toch is er rookhinder in de omgeving. De rook waait in de richting van Tessenderlo.