Belgische kolonel: “Alle Belgische onderdanen die recht hadden op evacuatie uit Afghanistan, zijn land uit”

Iedereen die na de machtsovername van de taliban recht had op evacuatie naar ons land, is intussen vertrokken uit Afghanistan. Dat heeft kolonel Tom Bilo, die een jaar geleden aan het hoofd stond van de operatie ‘Red Kite’ in Islamabad, gezegd op Radio 1.

Na de val van Kaboel in de zomer van vorig jaar, werd de evacuatiemissie ‘Red Kite’ georganiseerd. Door die operatie konden in de tweede helft van augustus – via een luchtbrug met het Pakistaanse Islamabad – in totaal meer dan 1.400 mensen geëvacueerd worden uit Afghanistan. Aan de missie kwam een einde uit vrees voor aanslagen aan de luchthaven van Kaboel, al volgden later nog evacuaties.

“Alle rechthebbenden, Belgische onderdanen, zijn geëvacueerd”, zegt kolonel Bilo. “Dat was ook goed, want sommigen hadden een bittere nasmaak overgehouden aan de operatie omdat niet iedereen weg was, maar nu kan men zeggen dat iedereen wel degelijk is geëvacueerd.”