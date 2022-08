Vader gaat helemaal los tijdens dans op bruiloft van dochter en verbaast zelfs publiek: “Hij kan beter dansen dan ik”

Brittany Revell (30) uit San Diego en haar vader (63) hebben zich al dansend een weg gebaand naar het hart van het internet, nadat een video van hun dansroutine “dans door de decennia heen” viraal ging. “Bruiloften zijn een vrij unieke ervaring waar je mensen van zoveel generaties in één kamer hebt en we wisten dat onze gasten de nostalgische danspasjes graag wouden zien”, zegt Brittany. “En ik denk dat het uniek is om te zien hoe een vader van Aziatische afkomst zich openstelt, zich laat gaan en de muziek en cultuur van zijn Amerikaanse kind omarmt.”