Borna Coric spoelt blessureleed door en boekt mooiste carrièrezege in Cincinnati tegen Tsitsipas

Borna Coric (ATP-152) heeft zondag het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati (6.280.880 dollar) gewonnen. In de finale was de 25-jarige Kroaat met 7-6 (7/0) en 6-2 te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-7).

Coric, voormalig nummer twaalf van de wereld, maar door veel blessureleed weggezakt, stond dankzij een beschermde ranking op de hoofdtabel van het hardcourttoernooi in Ohio. Op weg naar de finale schakelde hj onder meer Radael Nadal (ATP-3) , Felix Auger-Aliassime (ATP-9) en Cameron Norrie (ATP-11) uit. Het leverde hem een derde toernooizege op, de eerste in een Masters 1.000. In 2017 won hij in Marrakech, in 2018 in Halle.

Op de ATP-ranking boekt Coric liefst 123 plaatsen winst. Maandag is hij de nummer 29 van de wereld.