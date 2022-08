Pukkelpop zit erop: lees hier nog eens alle recensies

Na drie jaar afwezigheid zit het erop. Pukkelpop 2022 trekt de deur achter zich dicht. Het was op muzikaal vlak zeker niet de beste editie ooit, maar toch kregen de duizenden muziekliefhebbers voldoende lichtpunten voorgeschoteld. Van Lander en Adriaan tot Oscar and the Wolf: dit vonden onze festivalreporters van de optredens.