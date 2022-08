Zelenski over proces tegen Marioepol-strijders: “Wansmakelijk, we zullen niet meer onderhandelen met Rusland”

In zijn nachtelijke toespraak tot het Oekraïense volk heeft president Volodimir Zelenski de processen tegen de Oekraïense strijders uit Marioepol “absurd en wansmakelijk” genoemd. Enkele maanden geleden werd stevig gevochten in de havenstad, de gevechten in de Azovstal-fabriek groeiden uit tot symbool van het hardnekkige Oekraïens verzet.