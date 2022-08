Iconisch portret van Joy Division-frontman Ian Curtis in Manchester overschilderd, Amazon moet door het stof

Een iconische muurschildering van Ian Curtis, de frontman van de new wave-band Joy Division, in thuisstad Manchester is overschilderd met reclame. Internetgigant Amazon, dat achter de reclameboodschap zat, heeft inmiddels excuses aangeboden en zal de muurschildering laten herstellen.

De muurschildering van Curtis op de zijgevel van Port Street 75 was sinds oktober 2020 een iconisch beeld in Manchester. Straatartiest Akse maakte het beeld toen naar aanleiding van de Werelddag voor Geestelijke Gezondheid – Curtis stapte in 1980 uit het leven. Maar afgelopen woensdag bleek de muurschildering plots overschilderd met een advertentie voor de nieuwe plaat van de Britse rapper Aitch.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Niet alleen tot woede van veel inwoners van Manchester, maar ook van schilder Akse. “Ik heb niets tegen handgeschilderde reclame, want zo verdien ik ook mijn kost”, klonk het op Instagram. “Maar het werk was gemaakt om mensen bewust te maken van mentale gezondheid, het was een herkenningspunt geworden, én het betekende intussen heel veel voor mensen in Manchester en daarbuiten. Je hebt dus niet veel gezond verstand nodig om te begrijpen dat deze muurschildering niet mocht verdwijnen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Aitch distantieerde zich snel van de reclameboodschap voor zijn eigen album, en liet weten dat hij op voorhand niet op de hoogte was gebracht van het plan. “Ik en mijn team zullen dit snel oplossen. Ik zou op geen enkele manier voor een lokale held als Ian oneer willen aandoen”, klonk het.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Amazon Music UK, het bedrijf dat de muziek van Aitch verdeelt, moest finaal door het stof en bood zijn (halfslachtige) verontschuldigingen aan. “We hebben ons reclamebureau gevraagd om een muurschildering te maken in de thuisstad van Aitch, Manchester”, wees het met een beschuldigende vinger, “maar wij noch Aitch wisten dat de muur die het bureau uitkoos al beschilderd was met een eerbetoon aan wijlen Ian Curtis. Zodra we hier lucht van kregen, hebben we de werken stop laten zetten, en werken we met Aitch samen om zo snel mogelijk het originele werk te herstellen of te vervangen. Onze excuses aan iedereen die terecht van streek was.”