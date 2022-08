Kylian Mbappé dankt revolutionaire aftraptactiek voor razendsnel doelpunt: hoe Bournemouth een voorbeeld stelde voor heel Europa

In het voetbal gaan trainers continu op zoek naar nieuwe manieren om de tegenstander met verstomming te slaan. Vaak gaan zulke pogingen de mist in, maar de nieuwste tactiek bij het aftrappen zorgt alvast wél voor heel wat succes in Europa. Van Bournemouth langs Sparta Rotterdam tot PSG: allemaal scoorden ze dankzij hetzelfde ingestudeerde nummertje.

Kylian Mbappé scoorde zondagavond de snelste goal in de clubgeschiedenis van PSG: op assist van Lionel Messi maakte hij er al na acht seconden 0-1 van in de topper tegen Lille. Het is bovendien een evenaring van het snelste doelpunt in de Ligue 1: Mbappé moet het record delen met Michel Rio, die in 1992 ook na acht seconden al de weg naar de netten vond.

Een geniaal bedacht plannetje van PSG-coach Christophe Galtier, zou u kunnen denken. Maar niets is minder waar: de nieuwe tactiek - waarbij het leer na drie passes meteen de diepte wordt ingestuurd - doet al enkele maanden de ronde in Europa. Bournemouth was de eerste die het succesrecept uitvoerde: vorig seizoen scoorde het in de tweede helft ook een razendsnel doelpunt tegen Fulham. Een techniek die nadien werd overgenomen door onder meer Sparta Rotterdam en nu dus ook Paris Saint-Germain. Zien we deze tactiek straks ook in de Jupiler Pro League terug?

