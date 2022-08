Hervé zoekt de man die zijn leven redde na ongeluk tijdens kitesurfen: “Pas in het ziekenhuis weer bij bewustzijn gekomen”

Hervé Degroux (60) uit Mortsel was er bijna niet meer geweest na een verschrikkelijk ongeluk tijdens het kitesurfen. Op 10 mei van dit jaar kon hij na de coronacrisis voor het eerst weer het water op in Nederland. Maar door een moment van onoplettendheid maakte hij de fout om zijn droogpak niet te ontluchten. Dat werd hem bijna fataal. “Ik ben op zoek naar de Duitser die mijn leven heeft gered”, vertelt Hervé hoopvol.

Op een winderige dag in mei trekt Hervé voor een dagje naar Neeltje Jans, een eiland voor de kust van Nederland. Dat is niet de eerste keer, Hervé doet al jaren aan kitesurfen, maar sinds het begin van de coronacrisis stond hij niet meer op zee. “Ik ga graag naar Nederland”, vertelt hij. “In België is er ook genoeg wind, maar daar wordt het vaak te druk.”

Het wordt dus Neeltje Jans. Hervé arriveert met twee outfits, een gewoon surfpak, en een droogpak. Een droogpak gebruik je om jezelf lekker warm te houden tijdens het surfen. Maar dan is het enorm belangrijk dat je voor gebruik even in het water gaat zitten, en alle lucht eruit laat. Anders kan bij een val de lucht naar je benen schieten, zodat je het water niet meer uitkan.

Laat dat nu hetgene zijn wat er met Hervé gebeurt. “Ik heb dat pak al honderden keren gedragen”, verduidelijkt hij. “Maar in al mijn enthousiasme ben ik het gewoon vergeten.” Niet ver van de kust komt de zestiger ten val. “Normaal gezien hap je naar lucht voor je in het water terechtkomt, maar daar had ik gewoon de tijd niet voor. Onder water kreeg ik ook de kite niet volledig los, en hij bleef maar trekken.” Hervé geraakt in paniek. Een halve meter boven hem ziet hij de oppervlakte, maar hij kan er gewoon niet bij. Hij geraakt buiten bewustzijn.

Nederlanders en Duitsers

Enkele Nederlanders zien het vanaf de kust allemaal gebeuren en halen hem onmiddellijk uit het water. De hartmassage wordt uitgevoerd door een Duitser. Dankzij hem is Hervé er weer bovenop gekomen. “Ik ben pas terug bij bewustzijn gekomen in het ziekenhuis”, vertelt hij. “Vijf dagen ben ik daar dan gebleven. En na een aantal weken was ik weer de oude.”

De Nederlanders, daarmee trok Hervé donderdag al naar een restaurant. “Ook hen wou ik absoluut bedanken”, zegt hij. “Maar de échte held, de man die de hartmassage heeft uitgevoerd en mij weer tot leven heeft gebracht, die heb ik nog steeds niet gevonden.” Veel kan Hervé niet over de man vertellen. Hij weet alleen dat het om een groepje Duitsers ging, waar wellicht een dokter bij was. “Ik zou hem heel graag bedanken met een etentje in een sterrenrestaurant”, vertelt hij. “Hopelijk vind ik hem op deze manier zo snel mogelijk terug.”

Ken jij de bewuste Duitser die Hervé gered heeft? Of ken je iemand die hem bij zijn zoektocht zou kunnen helpen? Neem dan contact met hem op via hervedg@gmail.com.