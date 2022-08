Tatiana (23) zoekt wanhopig job als leerkracht: “Van een lerarentekort heb ik toch nog weinig gemerkt”

Op de website van de VDAB staan ruim 3.100 vacatures voor leerkrachten. In de provincie Antwerpen zijn dat er 760. Schooldirecties vrezen dat ze in september weer van start moeten gaan met een tekort aan leerkrachten. Toch ondervindt Tatiana Hermans (23) als pas afgestudeerde leerkracht de grootste moeite om een school te vinden. Ze zet haar zoektocht verder op Facebook.

“Het is heel frustrerend om in het nieuws steeds te horen dat er een tekort is aan leerkrachten”, zegt Tatiana. “Mensen reageren ook verbaasd als ze horen dat ik nog geen job heb gevonden.”

Tatiana studeerde pas af als kleuterjuf. Ze heeft ook ervaring met lesgeven aan het eerste leerjaar. De afgelopen vier jaar deed ze verschillende stages. Alleen blijft het vinden van een school om te starten een moeilijke zoektocht. Zij hoopt voltijds aan de slag te kunnen en liefst in de ruime omgeving van Stabroek, waar ze woont.

“Van een lerarentekort heb ik toch nog weinig gemerkt in de buurt waar ik woon”, zegt Tatiana. “Als ik naar een sollicitatie ga, dan zijn er soms meer dan acht andere kandidaten. Scholen kiezen dan voor de collega’s met meer ervaring. Soms gaat het ook om een halftijdse job of om slechts acht tot twaalf lesuren.”

De post van Tatiana op Facebook. — © rr

Moeilijke zoektocht

Ze plaatste haar vacature nu ook op Facebook hopend om via dit sociale netwerk het juiste contact te vinden in een school.

“Ik kreeg via deze weg al vacatures aangeboden van scholen in onder meer Brussel, maar dat zie ik niet zitten”, zegt Tatiana. “Dan ben ik elke dag vanuit Stabroek wel heel lang onderweg. Ik ben wel al naar sollicitaties gegaan bij scholen in Borgerhout en Deurne. Ook daar waren er veel kandidaten. Dat zou naar afstand nog gaan, maar met de files en de werken op de baan zie ik daar wel tegenop. Nu, als het niet anders kan, dan zou ik de job wel aanvaarden.”

Ook vriendinnen van haar die een opleiding onderwijzer hebben afgerond, ondervinden problemen in hun zoektocht. Sommigen hebben het al opgegeven en werken nu buiten het onderwijs.

“Ik begin daar stilaan ook rekening mee te houden”, zegt Tatiana. “Ik kan nog terecht op de plek waar ik werk als jobstudent. Het is niet mijn droomjob, maar het is beter dan zonder werk te zitten. Ik zou het echt spijtig vinden, want ik vind het ongelooflijk plezant om met kinderen te werken, ze iets bij te leren en ze te zien groeien tijdens het schooljaar.”