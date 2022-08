David Goffin meteen uitgeschakeld op ATP-toernooi in Winston-Salem, Greet Minnen klopt Zimmermann in Belgisch onderonsje

David Goffin (ATP-62) heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het met 731.935 dollar gedoteerde ATP-toernooi van Winston-Salem (North Carolina). De 31-jarige Luikenaar verloor met 6-3, 3-6, 6-3 van de Serviër Laslo Djere (ATP-86). Greet Minnen stootte in het dubbelspel wel door, ten koste van landgenote Zimmermann.

Het is de twintigste nederlaag van het seizoen voor Goffin. Daar staan 24 overwinningen tegenover. Zijn laatste zege op de hoofdtabel dateert al wel van begin juli. Sinds hij in Wimbledon de kwartfinales bereikte, ging Goffin er ook in Washington, Montreal en Cincinnati meteen uit. Voor dat laatste toernooi won hij wel eerst twee kwalificatiewedstrijden.

Greet Minnen stoot door in dubbelspel

Greet Minnen heeft zich zondag voor de kwartfinales van het dubbelspel geplaatst op het WTA-toernooi in het Canadese Granby (251.750 dollar). Dat ging ten koste van Kimberley Zimmermann. Samen met de Hongaarse Anna Bondar boekte Minnen in de eerste ronde een 6-0, 6-4 zege tegen Zimmermann en de Amerikaanse Sabrina Santamaria.In de kwartfinales komen Minnen en Bondar ofwel tegen de Britse Harriet Dart en de Nederlandse Rosalie van der Hoek ofwel tegen het Canadese duo Kayla Cross en Victoria Mboko te staan.