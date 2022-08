Iconische Ferrari F1-bolide van Michael Schumacher geveild voor meer dan 6 miljoen euro

De F1-bolide dateert uit 1998 en is een Ferrari F300. Het chassis met nummer 187 werd ontworpen door een engineering-team onder leiding van Rory Byrne en Ross Brawn die toen technisch directeur bij Ferrari was.

Opvallend aan het specifieke chassis is dat de desbetreffende F1-bolide aan vier races deelnam en ze ook allemaal won: de GP‘s van Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië. Uiteraard telkens met Michael Schumacher aan het stuur. Het is een statistiek die duidelijk tot de verbeelding sprak want het hoogste bod belandde uiteindelijk op 6,22 miljoen dollar, zo’n 6,20 miljoen euro.

Een absoluut record op een veiling voor een moderne F1-bolide is het echter niet. Dat record staat eveneens op naam van een Ferrari F1-bolide waarmee Michael Schumacher reed. Vorig jaar werd immers een Ferrari F2001 geveild voor een recordbedrag van 7,5 miljoen dollar.

