Nieuw vanaf dit schooljaar: psychologen gaan therapie geven op school

Psychologen krijgen een prominentere plek in ons onderwijs. Vanaf komend schooljaar is het de bedoeling dat zij op school onder meer groepssessies aanbieden om te voorkomen dat kinderen en jongeren zwaardere mentale problemen ontwikkelen.

De mentale gezondheid van jongeren staat door de coronacrisis als nooit tevoren onder druk. De lockdowns, het afstandsonderwijs, het sociaal isolement: ze deden het aantal psychologische problemen bij onze jeugd pieken.

Vanaf het nieuwe schooljaar is het alle hens aan dek om die crisis in te dijken. Zo zullen er ook externe psychologen – niet die van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) dus – actief worden op scholen om preventief rond de mentale gezondheid van kinderen en jongeren te werken. De plannen maken deel uit van de hervorming van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) rond psychologische zorg. Die maakte 152 miljoen euro vrij om een deel van de sessies bij de psycholoog terugbetaald te krijgen. Een van de doelstellingen van het plan is de geestelijke gezondheidszorg dichter en sneller bij kinderen en jongeren te brengen.

“Het is logisch dat de school een van de werkterreinen wordt om die psychologische zorg te geven, want daar komen kinderen en jongeren nu eenmaal samen”, zegt Stefan Grielens, algemeen directeur van de vrije CLB’s.

De CLB’s en de netwerken geestelijke gezondheidszorg zullen de komende weken en maanden concrete projecten op poten zetten. Volgens verschillende betrokkenen is het vooral de bedoeling dat psychologen groepssessies organiseren in scholen of in de gebouwen van een CLB, waar leerlingen vrijwillig en na de lesuren kunnen op intekenen.

Ook voor ouders

“Denk aan sociale vaardigheidstraining, antipestprogramma’s of programma’s om de emoties te leren reguleren”, zegt Marina Danckaerts, coördinator van Yuneco, het netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant. “Via die groepsprogramma’s kunnen we veel meer jongeren bereiken en dat is toch de bedoeling van het plan. Ook voor ouders die kampen met agressieve of erg verdrietige kinderen op jonge leeftijd zouden er programma’s kunnen komen.”

De netwerken hopen dat psychologen op langere termijn kind aan huis worden op school. Of het helemaal gratis wordt voor kinderen is nog onduidelijk, want in principe betaal je bij een geconventioneerde psycholoog 2,5 euro remgeld voor een groepssessie en 11 euro individueel. “We moeten daar nog afspraken over maken, maar dat is wel de bedoeling”, zegt Grielens.

De extra psychologische hulp is vooral bedoeld voor kinderen die milde mentale klachten hebben. “Zo kunnen we voorkomen dat ze zwaardere psychologische problemen ontwikkelen”, zegt Grielens. Al wordt gewaarschuwd dat het niet de bedoeling kan zijn dat lesuren naar psychologische zorg gaan. “Scholen blijven scholen”, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). “Het zijn geen therapiecentra.”