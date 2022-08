China verlaagt rentevoeten opnieuw om economie te stimuleren

De Chinese centrale bank heeft maandag opnieuw twee van haar rentevoeten verlaagd, met de bedoeling om de economie een duwtje in de rug te geven. De economische groei is immers verzwakt door een vastgoedcrisis en het strenge Covid-beleid dat China hanteert.

De rentevoeten op één en op vijf jaar werden verlaagd, met respectievelijk 5 en 15 basispunten. Die laatste is de referentie voor woonkredieten. De tarieven staan nu zelfs op een historisch dieptepunt. Gehoopt wordt dat banken makkelijker kredieten zullen verstrekken, wat de economische activiteit moet aanzwengelen.

In het tweede kwartaal groeide de Chinese economie met slechts 0,4 procent, de laagste groei sinds 2020. De lockdowns om de coronapandemie onder controle te houden, wegen op de industriële productie en op de consumptie.

De vastgoedsector vertegenwoordigt zo’n kwart van het bruto binnenlands product van China, maar de sector heeft te lijden onder de strenge maatregelen die Peking oplegde om de schuldgraad in de sector af te bouwen. Het schandaal rond gigant Evergrande zorgde ook voor een vertrouwensbreuk bij de consument.

Maar toch wordt gevreesd dat de renteverlagingen niet zullen volstaan. Zo stijgt het aantal coronabesmettingen in China opnieuw, terwijl het beleid vasthoudt aan strenge lockdowns. Daarnaast zijn er in veel gebieden energiebeperkende maatregelen opgelegd, wat met name fabrieken treft.