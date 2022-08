Junta in Mali duidt kolonel aan als interim-premier

Abdoulaye Maïga bekleedde in het huidige regime al een ministerpost (territoriale administratie en decentralisatie), maar neemt er nu het premierschap bij.

De veertiger was nog maar weinig bekend toen hij eind vorig jaar kwam te zetelen in de regering van Mali. Maar de voorbije maanden liet hij zich wel opmerken als regeringswoordvoerder op de televisie. Hij nam ook stevig stelling in tegen Frankrijk, dat al jaren militair actief is in het Afrikaanse land. Zo “eiste” hij einde juli van de Franse president Emmanuel Macron dat die “zijn neo-koloniale, partnalistische en neerbuigende houding” zou verlaten.

Kolonel Maïga maakte niet deel uit van het groepje officieren dat in 2020 met geweld de macht overnam in Mali. Maar hij zou wel een vertrouweling zijn van de sterke man, kolonel Goïta. Die laatste fungeert als interim-president.