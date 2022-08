Russische partizanen eisen aanslag op Daria Doegina op: “Wij verklaren de aanstichters van de oorlog vogelvrij”

Ilya Ponomarev — © AFP

Ponomarev beweert dat deze groepering hem heeft gemachtigd om een verklaring af te leggen. “Wij verklaren de aanstichters van de oorlog vogelvrij en zij die stelen van het volk en hen onderdrukken”, luidt het in een statement dat aan het vroegere parlementslid werd overgemaakt. “We verklaren president Poetin een oorlogsmisdadiger die de grondwet heeft aangepast, een oorlog tussen Slavische volkeren heeft ontketend en Russische soldaten naar een zekere en zinloze dood leidt”.

Volgens Ponomarev, die nu in Kiev woont, gaat het om een groep Russische partizanen die via ondergrondse operaties proberen om het Poetin-regime omver te werpen. The Guardian wijst er wel op dat die informatie niet kon worden geverifieerd.

Het voormalige Russische parlementslid meent dat de aanslag op Daria Doegina – zaterdagavond in de buurt van Moskou – een nieuw hoofdstuk is in het verzet tegen Poetin. “Een nieuw, maar niet het laatste”, klonk het. Hij beweert zelfs dat Russische partizanen klaar zijn voor nog meer, gelijkaardige aanvallen op hooggeplaatste doelwitten die banden hebben met het Kremlin.

Daria Doegina was de 30-jarige dochter van Alexander Doegin, een bekende politieke commentator en ultranationalist. Zowel hij als zijn dochter waren voorstander van de Russische inval in Oekraïne, en om die reden werden er ook sancties tegen hen opgelegd in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Daria kwam zaterdagnacht om toen ze met de wagen van haar vader naar huis reed in de buurt van Moskou, en het voertuig ontplofte. Volgens de verklaring van het Nationaal Republikeins leger was ze “een legitiem doelwit”, omdat ze een bekend supporter was van de oorlog in Oekraïne.

Pro-Oekraïens

Ponomarev was in 2014 het enige Russische parlementslid dat tegen de annexatie van de Krim stemde. Toen hij terugkeerde van de VS, werd hem de toegang tot Rusland geweigerd. In 2019 werd hij een Oekraïens burger. Na de invasie van Rusland in dat land, startte hij een eigen tv-kanaal om nieuws over anti-oorlogsacties te brengen.