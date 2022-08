Zilver! De Belgian Tornados pakten op het EK atletiek in München al hun derde medaille in 2022. De zestiende in totaal op een groot toernooi. Al vijftien jaar doen ze mee aan de wereldtop, dat bewijzen ook hun dertig finales. “De hele wereld kijkt met verbazing hoe wij blijven presteren”, zegt coach Jacques Borlée.