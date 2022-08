Caroline Garcia wint met WTA-toernooi Cincinnati als eerste kwalificatiespeelster een WTA 1.000

Het is de tiende toernooizege voor Garcia en de derde in een WTA 1.000 (na Wuhan en Peking in 2017). In Ohio moest ze de kwalificaties doorworstelen om op de hoofdtabel te komen. Ze is de nu de eerste speelster die vanuit de kwalificaties doorstoomt naar toernooiwinst in een WTA 1.000 sinds die term in 2009 in gebruik kwam.

Garcia kwam in mei terug uit blessure en won sinds juni liefst 26 wedstrijden, geen speelster die beter doet. Het leverde de Française ook al toernooiwinst in Bad Homburg en Warschau op.