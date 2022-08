Nieuwe club, zelfde neus voor goals: Robert Lewandowski scoort meteen twee keer in eerste seizoenszege Barcelona

FC Barcelona heeft op de tweede speeldag van La Liga een eerste keer kunnen winnen. Op bezoek bij Real Sociedad won het met duidelijke 1-4 cijfers. Grote man bij Barça was Robert Lewandowski, die met twee doelpunten (en een assist) zijn rekening opende voor de Catalanen. Ook Ansu Fati was met twee assists en een goal in uitstekende doen.