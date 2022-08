Matchwinnaar Bjorn Meijer is kritisch voor teamprestatie: “We moeten een hoger niveau halen”

“Als we naar de statistieken zullen kijken, gaan we ongetwijfeld merken dat we veel op doel hebben geschoten”, klonk Bjorn Meijer heel nuchter in zijn wedstrijdanalyse. De Nederlander groeit na een aarzelende start stilaan naar zijn beste niveau.

“De overwinning had dan ook wel wat ruimer mogen zijn. Het liep vooral fout in de laatste fase, we hadden genoeg doelpoging maar het liep fout bij de afwerking. Als Club Brugge moeten we elke wedstrijd winnen. Dan kun je het hebben over een reeks neerzetten of een bepaald niveau halen. Dan is het toch vooral het tweede.”

De Nederlandse linkerflankspeler die zich net als bij Groningen kopbalsterk toont, keek ook al even vooruit naar de volgende weken: “Ja, we moeten een hoger niveau halen want we hebben niet zo’n goede wedstrijd gespeeld. Als we ons niveau halen, hoeven we nergens punten te laten liggen. Nee, ik wist niet dat het buitenspel was bij mijn tweede doelpunt. Anders had ik niet zo staan springen (lacht).”

Tenslotte stond Meijer ook nog even stil bij de transfergeruchten rond aanvoerder Hans Vankaen: “Natuurlijk is Hans belangrijk voor ons maar je merkt niets aan hem”, grinnikte Meijer wanneer gevraagd naar de toekomst van zijn ploegmakker. “Had ik het gisteren niet toevallig gelezen, wist ik niet eens wat er scheelde. Hans is een geweldige speler en het zou mooi zijn als hij bleef maar er zal vast genoeg interesse zijn voor hem.“

